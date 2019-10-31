Чт, 31.10.2019
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Палата представителей США одобрила процедуру импичмента Трампу

Дональд Трамп

ФОТО: EPA/Scanpix

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию об импичменте американского лидера Дональда Трамп. Об этом сообщает CNN. 

Она определит порядок открытых слушаний в комитете по разведке и обнародование показания очевидцев.

За утверждение резолюции свои голоса отдали 232 конгрессмена, а против выступили 196 представителей. Это стало первым официальным голосованием по процедуре импичмента. 

Сам президент США назвал инцидент "величайшей охотой на ведьм в американской истории". 

В конце сентября спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила о том, что будет начата процедура импичмента в отношении президента США. Пелоси отмечала, что Трамп мог нарушить Конституцию, в случае, если обращался за помощью к Украине для расследования в отношении Джо Байдена — возможного претендента от Демократической партии на выборах президента в США в 2020 году. 

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