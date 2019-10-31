Палата представителей США одобрила процедуру импичмента Трампу

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию об импичменте американского лидера Дональда Трамп. Об этом сообщает CNN.
Она определит порядок открытых слушаний в комитете по разведке и обнародование показания очевидцев.
За утверждение резолюции свои голоса отдали 232 конгрессмена, а против выступили 196 представителей. Это стало первым официальным голосованием по процедуре импичмента.
Сам президент США назвал инцидент "величайшей охотой на ведьм в американской истории".
В конце сентября спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила о том, что будет начата процедура импичмента в отношении президента США. Пелоси отмечала, что Трамп мог нарушить Конституцию, в случае, если обращался за помощью к Украине для расследования в отношении Джо Байдена — возможного претендента от Демократической партии на выборах президента в США в 2020 году.