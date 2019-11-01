В Великобритании попытка женщины найти мышь за кухонным шкафом закончилась трагически

О том, что пропала 74-летняя Кэрол Уильямс, 23 июня 2019 года сообщил водитель такси после того, как женщина не пришла к машине для назначенной ранее поездки, а также не отвечала на звонки.

24 июня за поиски британки взялась полиция. Сотрудники полиции прибыли домой к Уильямс и обнаружили её тело за кухонным гарнитуром.

Друзья погибшей рассказали, что в последний раз видели пенсионерку живой за два дня до страшной находки полиции. Вскрытие не смогло обнаружить, как долго британка провела в западне. Установить точную причину ее гибели также не удалось.

Следствие не смогло констатировать никаких внешних повреждений или признаков того, что у женщины остановилось сердце. Одна из версий гласит, что пенсионерка могла скончаться от обезвоживания. Близкие женщины сделали предположение, что она застряла в попытке найти мышь, которая забежала в укромное место.