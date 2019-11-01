Америкс: партнером ЧСР "номер один" в Рижской думе остается "Согласие"

Партнером "номер один" партии "Честь служить Риге" (ЧCР) в Рижской думе остается "Согласие", заявил в передаче LTV "Утренняя панорама" лидер ЧСР, бывший вице-мэр Риги, евродепутат Андрис Америкс.
На предстоящем в конце недели съезде ЧСР подчеркнет, что хочет работать, а не участвовать в интригах, и в первую очередь это будет обращение к партнеру - партии "Согласие".
Америкс не согласен с мнением, что представляющий ЧСР мэр Риги Олег Буров в своей работе отдалился от решения социальных вопросов.
Политик признал. что коалиция под руководством Бурова не имеет надежного большинства, поэтому основная задача мэра состоит в том, чтобы объединить разные политические течения. Америкс намекнул, что ЧСР, возможно, должна найти нового партнера, но подробнее эту фразу не комментировал.
По мнению Америкса, партия достигла "вершины горы" - получила власть в городе, посты председателя, исполнительного директора и многие другие, поэтому на съезде нужно выдвинуть новые задачи, идеи и людей.