Врач с 20-летним опытом возвращается в Латвию из США. Его просят сдать экзамен

"Иногда такое чувство, что у нас на границе стоят тысячи врачей и все хотят попасть сюда - из Америки, Канады, Австралии, и мы выбираем - кого пустим, кого не пустим", - рассказал огорченный профессор.

Как выяснилось, врач, как впрочем, и строительный инженер, - одна из 70 регламентируемых профессий в Латвии, и для того, чтобы зарубежные специалисты могли работать в них, сначала необходимо пройти процесс признания профессиональной квалификации.

"То, что у нас в Латвии требования профессиональной регламентации очень высокие и зачастую выше многих других стран, - это факт", - признает представитель Министерства образования и науки Инесе Стуре.

В Министерстве здравоохранения в свою очередь пояснили, что сейчас ведется работа, чтобы облегчить возвращение в Латвию тем врачам, которые работали в ЕС.