"От души жаль!": Григорий Лепс высказался о попадании в "черный список" Латвии

"Не то, чтобы плачу. Ну, жаль! Если кто-нибудь найдет документацию, что я что-то натворил, ну посадите меня в тюрьму, если я виноват... Вызовите меня в суд, докажите свои обвинения.

Я имею ввиду американское правительство, они говорят так, что они так решили... Теперь так решила Латвия. Искренне жаль. Мне жаль, что очень много людей, почитателей моего... таланта, не услышат мои произведения. От души жаль. Дело не в деньгах", - пояснил певец.

В интервью Лепс рассказал, что недвижимости в Латвии. Он приезжал в нашу страну работать еще со времен фестиваля "Новая волна".

"Я не понимаю... Причем тут политика, если вопрос политический... и исполнение моих произведений. Наверное, раздражает "Рюмка водки"... Я могу его исключить", - сказал он.

Лепс уверен, что в случаях, когда политики не могут между собой договориться, не должны страдать спортсмены и люди культуры. В поддержке президента РФ Владимира Путина артист не видит ничего зазорного.

"Так что здесь такого? Я буду очень рад, если латвийские граждане будут оказывать доверие и поддерживать своего президента... Нравится он, не нравится. Как я должен относиться? Он - мой президент. Мы его избрали! Я к нему блестяще отношусь. На мой взгляд, он прекрасный политик. Ну, это на мой взгляд", - объяснил Григорий Викторович.

Он отметил, что в каждом городе, в каждой стране есть люди, которые недовольны своим президентом.

"Публично я никогда не позволял себе оскорблять латвийский народ. Это не в моей натуре... Жаль людей, которые купили билеты на концерт... Мы не враги латвийскому народу. Я уважаю Латвийский народ. Отличный народ", - резюмировал Лепс.

По мнению артиста, это неправильно, но тут ничего не поделаешь. Он надеется, что вопрос будет пересмотрен в положительную сторону. Григорий Лепс хотел бы, чтобы ему позволили отработать его запланированные в Латвии концерты.

"Если латвийским властям будет угодно, они могут меня вызвать в любой момент. Я приеду и отвечу на их вопросы. Никаких проблем", - подытожил он.

Напомним, 1 ноября министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на неопределенный срок запретил российскому певцу Григорию Лепсу въезд в нашу страну.

Лепс планировал в очередной раз выступить в Риге в феврале 2020 года.

В настоящее время в черном списке Латвии находятся несколько тысяч иностранцев, включая россиян, - пишет ТАСС.

В список в разное время были включены певцы Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия, актеры Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков и Дмитрий Певцов, политолог Константин Симонов, протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев.

Напомним, летом этого года министр юстиции Янис Борданс (НКП) раскритиковал министра внутренних дел Сандиса Гиргенса (KPV LV), который посетил концерт Григория Лепса.

По словам Борданса, Лепс приближен к президенту России Владимиру Путину и российским криминальным кругам.