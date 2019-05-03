Литва запретила въезд Лепсу. Дело в его связях с преступным миром

В отношении певца применены санкции в рамках вступившего в силу в прошлом году так называемого закона Магнитского, позволяющего вносить в "черный список" лиц, связанных с коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.

Решение запретить Лепсу въезд в Литву подписал министр внутренних дел Эймутис Мисюнас после обращения главы МИД Линаса Линкявичюса.

"С учетом предложения министерства иностранных дел мы подтверждаем, что министр внутренних дел Эймутис Мисюнас во вторник подписал указ, которым принято решение не разрешать этому лицу въезд в Литовскую Республику", – сообщила BNS представитель главы МВД по связям с общественностью Ева Дирмайте.

Вице-министр иностранных дел Дарюс Скусявичюс сообщил BNS, что Лепса предложено внести в "публичный список нежелательных лиц союзников и консультаций с ними".

"Мне кажется, что то, что инкриминируется ему в США, является достаточной причиной внесения и в наши списки", – сказал вице-министр.

Ранее включить Лепса в так называемый "чёрный список" предлагали три члена Сейма - Ингрида Шимоните, Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас.

В последний раз певец выступал в Литве в конце марта. В Латвии концерт Лепса состоялся совсем недавно, 14 марта.

США ввели санкции в отношении Лепса в 2013 году. По данным Казначейского департамента США певец передавал деньги от имени Владислава Леонтьева, одного из лидеров евроазиатской преступной группировки "Братский круг" ("Братва").