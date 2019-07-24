Один министр раскритиковал другого: пришел на концерт Лепса, чтобы унизить Латвию

В частности, Борданс выразил недовольство тем, что находящиеся в подчинении министра внутренних дел Сандиса Гиргенса (KPV LV) службы не обеспечили включение российского артиста Григория Лепса, который приближен к президенту России Владимиру Путину и российским криминальным кругам, в "черный список" в Латвии, как это сделано в Литве и США.