Один министр раскритиковал другого: пришел на концерт Лепса, чтобы унизить Латвию

Новая консервативная партия (НКП) продолжает критиковать партнеров по коалиции. По словам министра юстиции Яниса Борданса (НКП), противоречия с коалиционным партнерами продолжатся и в дальнейшем. Об этом он заявил во вторник, 23 июля, после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, сообщает агентство LETA.
В частности, Борданс выразил недовольство тем, что находящиеся в подчинении министра внутренних дел Сандиса Гиргенса (KPV LV) службы не обеспечили включение российского артиста Григория Лепса, который приближен к президенту России Владимиру Путину и российским криминальным кругам, в "черный список" в Латвии, как это сделано в Литве и США.
Борданс также раскритиковал то, что Гиргенс посетил концерт Лепса.
"Это столь же кричаще, как тогда, когда Russia Today организовала на Латвийском телевидении шоу, чтобы унизить страну. Так же и министр внутренних дел уселся в первых рядах, чтобы унизить Латвийское государство", - сказал Борданс.
Галерея: Концерт Григория Лепса в к/з "Дзинтари"