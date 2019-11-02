Сексуальность зашкаливает! На RFW прошел самый откровенный модный показ
Бренд Amoralle славится женственностью, роскошными деталями и силуэтам, подчеркивающими достоинства фигуры, а также высочайшим качеством и утонченным дизайном - каждая модель создается вручную из лучшего шелка и кружев. И это невероятно сексуально!
Основательница марки Amoralle Инесе Озола по праву входит в число самых успешных дизайнеров чулок, нижнего белья и ночных нарядов в Восточной Европе.
Коллекции Amoralle неоднократно получали прекрасные отзывы от Vogue Italy, Marie Claire Italy, Cosmopolitan Russia и других известных фэшн-изданий.
В настоящее время продукция бренда доступна в магазинах и бутиках в Великобритании, Австралии, Германии, Франции, Саудовской Аравии, Нидерландах, России, США и других странах мира.
Гости 31-й Рижской недели моды, побававшие накануне на показе Amoralle, смогли увидеть воочию пикантные новинки марки. Если вы не оказались в их числе - смотрите фото в нашей галерее. Там такое секси!