Российские учения у границ Латвии: форсирование рек и езда по дну на танках

По плану, как минимум 16 крылатых и баллистических ракет, которые способны переносить ядерные снаряды, были выпущены из подлодок, с самолётов и с суши. В целом было задействовано 213 ракетных установок, 105 лётных аппаратов, в том числе 5 стратегических бомбардировщиков. В море — 15 кораблей и 5 атомных подлодок.

Российское минобороны утверждало, что во время манёвров отрабатывается не нападение, а защита.

В октябре у нашей границы тренировались белорусские и российские спецподразделения. 2000 солдат. Во время учений "Поиск — 2019" спецотряды вели разведывательные операции, чтобы бороться с незаконными вооружёнными группировками и освободить занятые ими населённые пункты.

Незамеченными остались очень специфические и вроде бы небольшие тактические тренировки, которые в конце сентября проходили здесь, недалеко от наших границ — в Псковской области. Во время учений особое внимание уделялось преодолению водных преград. Российская армия на танках училась форсировать реку. В начале около 200 солдат десантировались, чтобы занять лётное поле противника. После — сотни боевых машин форсировали реку. Танки полностью скрылись под водой.

Похожие манёвры проводились и в других российских регионах. Военные объясняли, что тренируются из-за присутствия сил НАТО в Европе. Форсирование рек больше походило на нападение, чем за защиту. Чтобы подготовиться к ним, солдаты должны пройти специальные курсы водолазов.