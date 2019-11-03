Утечка электронной почты указывает на попытки Кремля влиять на латвийские СМИ

В 2014 году программа Nekā personīga в Венгрии проникла на конференцию расистского и нацистского толка. Организатора арестовали в одном из баров Будапешта, где потом собралось около ста человек, чтобы в строгой секретности послушать речи, полные ненависти к иммигрантам.

Гвоздем вечера должен был стать идеолог Владимира Путина Александр Дугин, однако на мероприятие он так и не явился. Организаторы заявили, что приехать ему запретила российская полиция после давления со стороны Венгрии.

Сюжет демонстрировался в воскресенье вечером. В понедельник утром латвийская газета "Телеграф" обсуждала, что не Дугин является идеологом Путина, а первый заместитель администрации президента России Вячеслав Володин.

Из-за упоминания этой фамилии пересказ сюжета Nekā personīga попал на стол Володина.

О заинтересованности России в информационном пространстве можно судить из утечки электронной переписки. Многие годы Кремль терроризировала группа хакеров "Шалтай Болтай". В 2016 году лидеров группы задержали, но их дело продолжают другие.

В начале этого году активисты движения Distributed Denial of Secrets опубликовали 175 гигабайтов данных — переписку кремлёвских чиновников с журналистами и организациями.

Ежедневно Кремль получает отчёт о "ситуации в интернете". Туда входят наиболее яркие реакции пользователей соцсетей на важные события и заявления российских политиков.

Мониторинг прессы заметил и то, что Латвия на три месяца запретила трансляцию канала "РТР Планета", и то, что актриса Гуна Зариня отказалась играть главную роль в России. Высказывания Нила Ушакова их интересовали особо. В качестве примера Melu Teorija приводит интервью тогдашнего градоначальника на "Дожде".

Интернет-тролли на службе Кремля

После аннексии Крыма у блогеров прибавилось работы. Спустя пару недель открылся портал Politrussia.com, главным редактором которого был интернетовский тролль Руслан Осташко.

Осташко посоветовал чиновникам Кремля говорить об аварии самолёта MH17 в Украине так, чтобы можно было обвинять Украину. И как высказываться о Жераре Депардье, ставшем гражданином России.

После того, как Латвия накануне фестиваля "Новая волна" внесла в чёрный список множество российских музыкантов, Осташко написал, что единственным ответом может быть полный бойкот "Новой волны", после которого последует её ликвидация. Только финансовые потери могут вернуть разум латвийским политикам, утверждал он.