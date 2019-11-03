Трамп сообщил, что хочет принять Зеленского в Белом доме

"Я бы конечно хотел пригласить Зеленского. Я бы хотел, чтобы он посетил Белый дом", - заявил президент США Дональд Трамп. Расследование в отношении американского лидера из-за его разговора с Зеленским ещё не завершилось. Об этом пишет Deutsche Welle.
Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского приехать в Вашингтон. Перед отъездом в Нью-Йорк в субботу, 2 ноября, Трамп заявил СМИ, что желает, чтобы Зеленский посетил Белый дом, если сам украинский коллега был бы не против.
"Я думаю, что он хотел бы приехать", - сказал Трамп.
В настоящее время Трамп подозревается в том, что он пытался вынудить Киев начать расследование против Джо Байдена и его сына Хантера. Зеленский, в свою очередь, утверждал, что никакого давления на него не было оказано. Демократы начали требовать импичмента американского лидера.
Сейчас в Конгрессе США расследуется вопрос о возможном злоупотреблении властью со стороны Трампа.