Трамп сообщил, что хочет принять Зеленского в Белом доме

Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского приехать в Вашингтон. Перед отъездом в Нью-Йорк в субботу, 2 ноября, Трамп заявил СМИ, что желает, чтобы Зеленский посетил Белый дом, если сам украинский коллега был бы не против.

"Я думаю, что он хотел бы приехать", - сказал Трамп.

В настоящее время Трамп подозревается в том, что он пытался вынудить Киев начать расследование против Джо Байдена и его сына Хантера. Зеленский, в свою очередь, утверждал, что никакого давления на него не было оказано. Демократы начали требовать импичмента американского лидера.