Вс, 3.11.2019
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Рижская дума потратит 11 млн евро на новую систему управления. Самое главное - без закупки

Рижская дума

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Финансовый департамент Рижской думы до 2021 года введет новую систему бухгалтерии и финансового управления. Это проект масштаба "э-здоровья", если не по сложности, то по расходам точно. Рижской думе это обойдется по меньшей мере в 11 миллионов евро (включая НДС), однако конкурс на закупку новой системы проведен не был, сообщает Nekā personīga.

Закон о закупках в Рижской думе обошли, используя дыру в системе Электронных закупок EIS. В системе EIS "э-заказы" в IT-сфере позволяют учреждениям без конкурса покупать консультации и услуги по адаптации программ.

Этот инструмент предусмотрен, чтобы учреждения не делали закупки, если необходимы всего десятки или сотни часов работы программистов. 

Рижская дума в это системе купила 96 тысяч часов работ. 

У каждой большой компании есть система управления бизнесом. Она позволяет удобно планировать и экономить деньги на расходах на бухгалтерию и делопроизводство. 

Своя система есть и у Рижской думы. Город уже более десяти лет использует программу латвийского производства Horizont. Ее используют и в других самоупралениях. 

Три года назад было решено, что систему надо менять.

Проект на 11 миллионов евро в прошлом году был доверен компании Wearedots без конкурса. 

Способ, как приобретать программу, выбрал Центр Информационных технологий Рижской думы. Его начальник посчитал, что в конкурсе нет необходимости и можно купить часы через EIS. 

Руководитель Бюро по надзору за закупками Даце Гайле считает, что в этом случае использовать систему EIS не стоило, так как она предназначена для других целей - менее глобальных улучшений существующих решений, а не для того объема, который заказан Рижской думой. 

В компании Wearedots считают, что заказ от Рижской думы получили законно, а то, каким способом - это ответственность Рижской думы. 

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