Рижская дума потратит 11 млн евро на новую систему управления. Самое главное - без закупки

Закон о закупках в Рижской думе обошли, используя дыру в системе Электронных закупок EIS. В системе EIS "э-заказы" в IT-сфере позволяют учреждениям без конкурса покупать консультации и услуги по адаптации программ.

Этот инструмент предусмотрен, чтобы учреждения не делали закупки, если необходимы всего десятки или сотни часов работы программистов.

Рижская дума в это системе купила 96 тысяч часов работ.

У каждой большой компании есть система управления бизнесом. Она позволяет удобно планировать и экономить деньги на расходах на бухгалтерию и делопроизводство.

Своя система есть и у Рижской думы. Город уже более десяти лет использует программу латвийского производства Horizont. Ее используют и в других самоупралениях.

Три года назад было решено, что систему надо менять.

Проект на 11 миллионов евро в прошлом году был доверен компании Wearedots без конкурса.

Способ, как приобретать программу, выбрал Центр Информационных технологий Рижской думы. Его начальник посчитал, что в конкурсе нет необходимости и можно купить часы через EIS.

Руководитель Бюро по надзору за закупками Даце Гайле считает, что в этом случае использовать систему EIS не стоило, так как она предназначена для других целей - менее глобальных улучшений существующих решений, а не для того объема, который заказан Рижской думой.