В Елгаве - пить? В некоторых городах не будет запрета на открытый алкоголь в публичном месте

В Министерстве юстиции агентству LETA пояснили, что в этом нарушении сложно усмотреть опасность или вред для общества. Алкоголь сам по себе запрещенным веществом не является, как, например, наркотики. Курение также является вредной для здоровья привычкой, но всеобщего запрета курить в общественных местах не существует.

Если в результате употребления алкоголя человек нарушает общественный порядок, то это квалифицируется как мелкое хулиганство, за которое предусмотрено наказание.

Самоуправления в своих обязательных правилах могут предусматривать такие административные нарушения, которые не предусмотрены в законе. В Латвии девять республиканских городов, и административные наказания за пребывание в общественном месте с открытой упаковкой алкоголя введены в пяти городах. В Елгаве, Лиепае, Резекне и Даугавпилсе таких наказаний нет.