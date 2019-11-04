Пн, 4.11.2019
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Пираты похитили членов экипажа норвежского судна

ФОТО: Reuters/ScanPix

Норвежская судостроительная компания Ugland сообщила, что девять членов экипажа судна Bonita похитили пираты, пока оно стояло на  якоре на южном побережье Бенина, сообщает AFP.

В компании сообщили, что пираты утром в субботу ступили на борт судна недалеко от порта города Котону.

"Девять членов экипажа были уведены с корабля, пока он ожидал швартовки, чтобы погрузить груз - гипс", - сказано в сообщении компании.

Подтверждение девяти моряков подтвердила и управление порта Котону.

В Ugland указали, что "ситуация решается соответственно планам внеочередной ситуации", и о произошедшем проинформированы ответственные структуры и близкие членов экипажа.

Газета Dagens Naeringsliv со ссылкой на представителей компании сообщила, что все похищенные - граждане Филиппин.

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