Пн, 4.11.2019
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По делу о 39 трупах в Эссексе задержаны еще восемь человек

ФОТО: Reuters/ScanPix

Во Вьетнаме в связи со смертью 39 человек в контейнере грузовика в Великобритании в воскресенье были задержаны восемь человек, сообщает Euronews со ссылкой на вьетнамские СМИ.

В пятницу во Вьетнаме были задержаны два человека, еще нескольких допросили.

Полиция Великобритании считает, что все 39 погибших были вьетнамцами, хоть сначала и прозвучала информация о том, что это могут быть граждане Китая.

Несколько вьетнамских семей сообщили, что их близкие могут быть среди погибших.

В Велкобритании задержан 25-летний водитель грузовика Мо Робинсон из Северной Ирландии. Ему выдвинуто обвинение в убийстве 39 человек.

В Дублине задержан 22-летний Имон Харрисон, в розыск объявлены братья Ронан и Кристофер Хьюз. Они подозреваются в торговле людьми и убийствах.

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