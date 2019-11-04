По делу о 39 трупах в Эссексе задержаны еще восемь человек

Во Вьетнаме в связи со смертью 39 человек в контейнере грузовика в Великобритании в воскресенье были задержаны восемь человек, сообщает Euronews со ссылкой на вьетнамские СМИ.
В пятницу во Вьетнаме были задержаны два человека, еще нескольких допросили.
Полиция Великобритании считает, что все 39 погибших были вьетнамцами, хоть сначала и прозвучала информация о том, что это могут быть граждане Китая.
Несколько вьетнамских семей сообщили, что их близкие могут быть среди погибших.
В Велкобритании задержан 25-летний водитель грузовика Мо Робинсон из Северной Ирландии. Ему выдвинуто обвинение в убийстве 39 человек.
В Дублине задержан 22-летний Имон Харрисон, в розыск объявлены братья Ронан и Кристофер Хьюз. Они подозреваются в торговле людьми и убийствах.