Как правильно чихать - уверены, что знаете? Проверьте!
Хотя чихание - это естественное проявление организма, оно не так безобидно, как может показаться. В одном чихе может содержаться около 100 тысяч вредоносных бактерий, которые стремительно распространяются по воздуху и часто становятся возбудителем различных болезней. Поэтому (особенно в холодное время года!) важно соблюдать осторожность, а если не посчастливилось заболеть, то позаботиться о том, чтобы вирус не распространялся дальше.
О чихании и об уменьшении его негативных последствий рассказывает сертифицированный фармацевт Алина Флейшмане.
"Чихание - это защитный механизм, который могут задействовать различные факторы. Однако осенью его чаще всего вызывают вирусы, и этот рефлекс может быть ранним признаком заболевания. Организм использует этот механизм тогда, когда в носовую полость или в область горла попадают раздражители: пыль, микробы, дым или аллергены: он помогает обеспечить чистоту этих зон тела.
Однако когда человек освобождается от раздражителей, он тем самым распространяет вирусы и бактерии, которые быстро попадают в организмы окружающих",
- рассказывает фармацевт.
Как же правильно чихать и ограничить распространение вирусов?
#1 Пользоваться одноразовыми салфетками
Одноразовые салфетки - отличный помощник в осенний сезон, который поможет избежать неловких ситуаций, если неожиданно захотелось чихнуть. Вирусы перемещаются по воздуху, поэтому, чтобы предотвратить их распространение и защитить окружающих, чихая, нужно прикрыть нос и рот салфеткой.
- Важно потом не оставлять салфетку на столе или в сумке, а выбросить ее, чтобы вирусы не попали на другие поверхности.
#2 Чихать в локоть
Если в момент, когда захотелось чихнуть, под рукой не оказалось одноразовой салфетки,
следует кашлять и чихать в локоть, чтобы вирусы не распространялись дальше, например, когда вы затем будете здороваться с другими людьми или открывать двери.
Таким образом, лучше всего чихать, если на вас одежда с длинными рукавами, поскольку в таком случае вирусы останутся на одежде, а не на коже или в воздухе.
#3 Не чихать в ладони
Как отмечает фармацевт, чаще всего, чихая, люди прикрывают нос и рот ладонями, а это только помогает переносить вирусы.
- Если у вас не было возможности чихнуть, например, в салфетку или локоть, после этого нужно обязательно сразу же помыть руки теплой водой с мылом или использовать антибактериальные средства.
#4 Правильно мыть руки
Мыть руки после того, как вы откашлялись, чихнули или высморкались, нужно обязательно - этому взрослые учат своих детей, однако сами на удивление часто относятся к этому правилу поверхностно.
Руки нужно мыть теплой проточной водой и с мылом, ведь если мыло не использовать, вирусы и бактерии удастся смыть лишь частично.
Поэтому важно не торопиться и тщательно вымыть все части рук - поверхность ладоней, пальцы, промежутки между ними, а также ногти.
#5 Сохранять дистанцию
Желание чихнуть настигает нас неожиданно и не поддается контролю, однако, если оно стало появляться у вас регулярно, игнорировать этот знак не следует. В таком случае, чтобы защитить других от возможного заболевания, рекомендуется не находиться в публичных местах и соблюдать дистанцию, а лучше всего - отдыхать дома.
Интересные факты о чихании
- При чихании скорость воздуха достигает вплоть до 160 километров в час.
- Нельзя пытаться остановить чихание! Нежелательно также зажимать ноздри, поскольку это может способствовать попаданию слизи в придаточные пазухи носа и в уши, где может развиться инфекция.
- Люди не чихают, когда спят, так как нерв, запускающий этот механизм, во время сна тоже отдыхает.
- Распространено утверждение, будто во время чихания на мгновение останавливается сердце. Это миф. Чувство, будто сердце на миг прекратило биться, вызывает перепад давления в грудной клетке, что, в свою очередь, может, изменить кровоток и сердечный ритм.
- #5 Чихать несколько раз подряд абсолютно нормально. Это связано с тем, что за один чих невозможно полностью освободить носовые ходы от раздражителей.
Материал подготовлен в сотрудничестве с аптечной сетью Apotheka.