Как правильно чихать - уверены, что знаете? Проверьте!

О чихании и об уменьшении его негативных последствий рассказывает сертифицированный фармацевт Алина Флейшмане.

"Чихание - это защитный механизм, который могут задействовать различные факторы. Однако осенью его чаще всего вызывают вирусы, и этот рефлекс может быть ранним признаком заболевания. Организм использует этот механизм тогда, когда в носовую полость или в область горла попадают раздражители: пыль, микробы, дым или аллергены: он помогает обеспечить чистоту этих зон тела.

Однако когда человек освобождается от раздражителей, он тем самым распространяет вирусы и бактерии, которые быстро попадают в организмы окружающих",

- рассказывает фармацевт.

Как же правильно чихать и ограничить распространение вирусов?

#1 Пользоваться одноразовыми салфетками

Одноразовые салфетки - отличный помощник в осенний сезон, который поможет избежать неловких ситуаций, если неожиданно захотелось чихнуть. Вирусы перемещаются по воздуху, поэтому, чтобы предотвратить их распространение и защитить окружающих, чихая, нужно прикрыть нос и рот салфеткой.

Важно потом не оставлять салфетку на столе или в сумке, а выбросить ее, чтобы вирусы не попали на другие поверхности.

#2 Чихать в локоть

Если в момент, когда захотелось чихнуть, под рукой не оказалось одноразовой салфетки,

следует кашлять и чихать в локоть, чтобы вирусы не распространялись дальше, например, когда вы затем будете здороваться с другими людьми или открывать двери.

Таким образом, лучше всего чихать, если на вас одежда с длинными рукавами, поскольку в таком случае вирусы останутся на одежде, а не на коже или в воздухе.

#3 Не чихать в ладони

Как отмечает фармацевт, чаще всего, чихая, люди прикрывают нос и рот ладонями, а это только помогает переносить вирусы.

Если у вас не было возможности чихнуть, например, в салфетку или локоть, после этого нужно обязательно сразу же помыть руки теплой водой с мылом или использовать антибактериальные средства.

#4 Правильно мыть руки

Мыть руки после того, как вы откашлялись, чихнули или высморкались, нужно обязательно - этому взрослые учат своих детей, однако сами на удивление часто относятся к этому правилу поверхностно.

Руки нужно мыть теплой проточной водой и с мылом, ведь если мыло не использовать, вирусы и бактерии удастся смыть лишь частично.

Поэтому важно не торопиться и тщательно вымыть все части рук - поверхность ладоней, пальцы, промежутки между ними, а также ногти.

#5 Сохранять дистанцию

Желание чихнуть настигает нас неожиданно и не поддается контролю, однако, если оно стало появляться у вас регулярно, игнорировать этот знак не следует. В таком случае, чтобы защитить других от возможного заболевания, рекомендуется не находиться в публичных местах и соблюдать дистанцию, а лучше всего - отдыхать дома.

Интересные факты о чихании При чихании скорость воздуха достигает вплоть до 160 километров в час.

Нельзя пытаться остановить чихание! Нежелательно также зажимать ноздри, поскольку это может способствовать попаданию слизи в придаточные пазухи носа и в уши, где может развиться инфекция.

Люди не чихают, когда спят, так как нерв, запускающий этот механизм, во время сна тоже отдыхает.

Распространено утверждение, будто во время чихания на мгновение останавливается сердце. Это миф. Чувство, будто сердце на миг прекратило биться, вызывает перепад давления в грудной клетке, что, в свою очередь, может, изменить кровоток и сердечный ритм.

#5 Чихать несколько раз подряд абсолютно нормально. Это связано с тем, что за один чих невозможно полностью освободить носовые ходы от раздражителей.