Подросток из Вецпиебалгского края похвастался в соцсетях, как избил пенсионера

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В понедельник, 4 ноября, соцсети потрясло неприятное видео. Подросток из Вецпиебалгского края избил лежащего пенсионера и облил его водой.
Подросток совершил свои действия вечером в воскресенье, 3 ноября, в одном из здание Вецпиебалгского края. Сейчас на месте происшествия работает полиция, обстоятельства произошедшего выясняются.
Видео было опубликовано в соцсети Instagram.
Возмущение по поводу владельца видео высказала и жительница Вецпиебалги, которая опубликовала переписку с владельцем видео в группе на Facebook Vecpiebalgas novads savējiem.
На скриншотах женщины подросток видно, как подросток считает, что его действия абсолютно нормальны.
Осторожно! На видео присутствуют неприятные кадры!