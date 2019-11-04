Пн, 4.11.2019
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Подросток из Вецпиебалгского края похвастался в соцсетях, как избил пенсионера

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

В понедельник, 4 ноября, соцсети потрясло неприятное видео. Подросток из Вецпиебалгского края избил лежащего пенсионера и облил его водой.

Подросток совершил свои действия вечером в воскресенье, 3 ноября, в одном из здание Вецпиебалгского края. Сейчас на месте происшествия работает полиция, обстоятельства произошедшего выясняются.

Видео было опубликовано в соцсети Instagram.

Возмущение по поводу владельца видео высказала и жительница Вецпиебалги, которая опубликовала переписку с владельцем видео в группе на Facebook Vecpiebalgas novads savējiem. 

На скриншотах женщины подросток видно, как подросток считает, что его действия абсолютно нормальны.

Осторожно! На видео присутствуют неприятные кадры!

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