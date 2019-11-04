Разведение войск на последнем пилотном участке в Донбассе сорвалось

Согласно информации "Интерфакса", ополченцы ДНР в Петровском пустили ракетницу белого цвета как знак того, что они готовы развести войска, но сторона Украины не дала ответа. Таким образом, разведение сил на этом участке отложено.

"Хочу обратить внимание, что украинский президент неоднократно заявлял о приверженности разведению в районе Петровское, но в очередной раз командование саботировало указание президента", — сказал руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Штаб операции объединенных сил Украины на своей странице в Facebook сообщил, что разведение не смогло состояться из-за нарушения "режима тишины", которое было допущено солдатами со стороны ДНР.