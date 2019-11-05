Вт, 5.11.2019
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Гражданину США плеснули кислотой в лицо, указав "отправляться обратно в свою страну"

ФОТО: Ekrānuzņēmums

В Милуоки (США) один гражданин США пережил жестокое нападение: его облили кислотой в лицо и сказали "отправляться назад в свою страну". Об этом сообщает CNN.

По подозрению в нападении задержан некий 61-летний мужчина. 

Пострадавший - 42-летний Мухад Вилалс - иммигрант из Чили, который в США живёт уже 19 лет и является гражданином США. В результате нападения он получил ожоги второй степени. 

Конфликт возник в прошлую пятницу, 1 ноября, в связи со спором о том, как Вилалс припарковал свой автомобиль. 

Во время ссоры некий мужчина назвал Вилалса "нелегалом" и сказал "отправляться в свою страну", после чего облил его кислотой. 

Вилалс после нападения был доставлен в больницу. Сейчас он в относительно хорошем расположении духа, принимая во внимание пережитое.

В связи с происшествием полиция Милуоки начала расследование. Официальные обвинения к настоящему моменту не выдвинуты.

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