Экзамен госязыка в Австралии и Paldies в Калифорнии. Как живут латыши за пределами Латвии
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Сегодня Латвия отмечает свой 101-й день рождения. В этот день мы хотим рассказать о тех, для кого слова "Sveiki" и "Paldies" - не пустой звук, несмотря на то, что они проживают в тысячах, и даже десятках тысяч километров от Латвии.
За пределами Латвии сегодня проживает более 200 000 представителей коренного населения нашей страны.
Эти люди, которые демонстрируют свою принадлежность к Латвии, проживают в США, Австралии, Канаде, России, Германии, Великобритании и других странах.
Вы спросите, как они там оказались и как они живут и сохраняют свои связи с Латвией сегодня? Рассказываем!