Экзамен госязыка в Австралии и Paldies в Калифорнии. Как живут латыши за пределами Латвии

Сегодня Латвия отмечает свой 101-й день рождения. В этот день мы хотим рассказать о тех, для кого слова "Sveiki" и "Paldies" - не пустой звук, несмотря на то, что они проживают в тысячах, и даже десятках тысяч километров от Латвии.