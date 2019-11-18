Пн, 18.11.2019
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Экзамен госязыка в Австралии и Paldies в Калифорнии. Как живут латыши за пределами Латвии

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ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Сегодня Латвия отмечает свой 101-й день рождения. В этот день мы хотим рассказать о тех, для кого слова "Sveiki" и "Paldies" - не пустой звук, несмотря на то, что они проживают в тысячах, и даже десятках тысяч километров от Латвии.

За пределами Латвии сегодня проживает более 200 000 представителей коренного населения нашей страны. 

Эти люди, которые демонстрируют свою принадлежность к Латвии, проживают в США, Австралии, Канаде, России, Германии, Великобритании и других странах.

Вы спросите, как они там оказались и как они живут и сохраняют свои связи с Латвией сегодня? Рассказываем!

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