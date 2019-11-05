Вт, 5.11.2019
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Избиение пенсионера подростком в Вецпиебалгском крае: появились подробности ЧП

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

В понедельник, 4 ноября, соцсети потрясло неприятное видео. Подросток из Вецпиебалгского края избил лежащего пенсионера и облил его водой. Парень был задержан. Об этом сообщает представитель Госполиции Видземского региона Зане Васкане. 

С утра в понедельник, 4 ноября, полиция получила информацию о том, что в Вецпиебалгском крае, некое лицо нанесло телесные повреждения пенсионеру, после чего облил его кипящей его водой. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение с ожогами нескольких частей тела. 

По подозрению в преступлении там же в Вецпиебалге был задержан молодой человек 2000 года рождения. Ранее он не попадал в поле зрения полиции. 

Молодой человек свои действия снял на видео и выложил в соцсети. Васкане подтвердила, что согласно с информацией, имеющейся в распоряжении полиции, сам парень видео не публиковал, но отправил его другому лицу. 

На видео видно, как молодой человек бьёт пожилого мужчину. В конце видеоролика злоумышленник облил пожилого мужчину водой, сопроводив это унизительными комментариями. 

В полиции возбуждено уголовное дело о нанесении тяжких телесных травм. За это преступление юноше может грозить лишение свободы сроком до семи лет.

Васкане также подтвердила, что квалификация нападения может измениться. 

Обстоятельства и мотивы происшествия выясняются. 

Напомним, видео было опубликовано в соцсети Instagram.

Возмущение по поводу владельца видео высказала и жительница Вецпиебалги, которая опубликовала переписку с владельцем видео в группе на Facebook Vecpiebalgas novads savējiem. 

Осторожно! На видео присутствуют неприятные кадры!

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