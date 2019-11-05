Избиение пенсионера подростком в Вецпиебалгском крае: появились подробности ЧП

С утра в понедельник, 4 ноября, полиция получила информацию о том, что в Вецпиебалгском крае, некое лицо нанесло телесные повреждения пенсионеру, после чего облил его кипящей его водой. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение с ожогами нескольких частей тела.

По подозрению в преступлении там же в Вецпиебалге был задержан молодой человек 2000 года рождения. Ранее он не попадал в поле зрения полиции.

Молодой человек свои действия снял на видео и выложил в соцсети. Васкане подтвердила, что согласно с информацией, имеющейся в распоряжении полиции, сам парень видео не публиковал, но отправил его другому лицу.

На видео видно, как молодой человек бьёт пожилого мужчину. В конце видеоролика злоумышленник облил пожилого мужчину водой, сопроводив это унизительными комментариями.

В полиции возбуждено уголовное дело о нанесении тяжких телесных травм. За это преступление юноше может грозить лишение свободы сроком до семи лет.

Васкане также подтвердила, что квалификация нападения может измениться.

Обстоятельства и мотивы происшествия выясняются.

Напомним, видео было опубликовано в соцсети Instagram.

Возмущение по поводу владельца видео высказала и жительница Вецпиебалги, которая опубликовала переписку с владельцем видео в группе на Facebook Vecpiebalgas novads savējiem.