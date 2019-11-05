Вт, 5.11.2019
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Эпизод, достойный фильма ужасов: как в космосе спят астронавты

NASA опубликовало видео, на котором видно, как пять астронавтов спят в космическом корабле. Видео оказалось куда более пугающим, чем можно было подумать.

На видео показаны пять астронавтов, которые, застывшие в различных позах, спят в невесомости, однако ничего из этого не выглядит естественным. Первые двое спят вертикально и кажется, что они стоят на ногах. Первый астронавт почти по шею находится в спальном мешке, однако для  рук места не хватило, и они "болтаются" в воздухе. В свою очередь руки второго спящего мужчины согнуты.

Дальше на видео видны еще двое мужчин, которые в своих спальных мешках левитируют над землей. В свою очередь пятый астронавт спит в спальном мешке, который левитирует ниже, чем остальные два, однако к земле не прикасается.

Разместивший в Twitter видео ведущий новостей ВВС Луис Вон Джонс написал под ним, что "никогда ранее он не видел астронавтов спящими в космосе. Это куда более пугающе, чем я себе представлял".

На ответы не поскупились другие пользователи Twitter. Один из них написал: "У меня один вопрос, они всегда спят со включенным светом?"

В свою очередь другой прокомментировал: "Я не знаю, как они месяцами могут жить в такой темноте... У меня уже в лифте начинается клаустрофобия".

Третий добавил: "Я обожаю так спать".

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