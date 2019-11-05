Эпизод, достойный фильма ужасов: как в космосе спят астронавты

На видео показаны пять астронавтов, которые, застывшие в различных позах, спят в невесомости, однако ничего из этого не выглядит естественным. Первые двое спят вертикально и кажется, что они стоят на ногах. Первый астронавт почти по шею находится в спальном мешке, однако для рук места не хватило, и они "болтаются" в воздухе. В свою очередь руки второго спящего мужчины согнуты.

Дальше на видео видны еще двое мужчин, которые в своих спальных мешках левитируют над землей. В свою очередь пятый астронавт спит в спальном мешке, который левитирует ниже, чем остальные два, однако к земле не прикасается.

Разместивший в Twitter видео ведущий новостей ВВС Луис Вон Джонс написал под ним, что "никогда ранее он не видел астронавтов спящими в космосе. Это куда более пугающе, чем я себе представлял".

I’d never seen astronauts sleeping in space before.



It’s much more creepy than I imagined. pic.twitter.com/9iyqVc70Ti — Lewis Vaughan Jones (@LVaughanJones) October 31, 2019

На ответы не поскупились другие пользователи Twitter. Один из них написал: "У меня один вопрос, они всегда спят со включенным светом?"

В свою очередь другой прокомментировал: "Я не знаю, как они месяцами могут жить в такой темноте... У меня уже в лифте начинается клаустрофобия".