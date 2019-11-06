Ср, 6.11.2019
Когда уходишь с должности, ты ясно видишь, кто дружит с твоим статусом, а кто с тобой самой. Ивета Лаце, экс-руководитель Spice

Оперативная техника на улицах Кенгарагса: VUGD призвала сохранять спокойствие
Видео

Учения в Вецмилгрависе в 2012 году

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В среду, 6 ноября, в 10:00 часов Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) начала практические учения в Риге, на улице Крустпилс, 10. Во время учений имитировалась крупная химическая авария с массовым загрязнением техники и отравлением людей. LNT Ziņas показали, как все происходило. 

Было инсценировано ДТП - столкновение микроавтобуса и цистерны с аммиаком.

С учетом того, что пролившееся вещество едкое и может вызывать тяжелые ожоги, спасатели открыли специальный пункт помощи для очистки от химического загрязнения. 

VUGD заранее обратилась к населению с просьбой не беспокоиться при виде большого количества оперативной техники на улицах, а также принесла свои извинения за доставленные неудобства. 

Видео: Сюжет LNT Ziņas с места событий 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ