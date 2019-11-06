Еще один ножевой конфликт между мужчиной и женщиной. На этот раз в Гулбене

Она рассказала, что во вторник, 5 ноября, сотрудники полиции получили информацию от Службы неотложной медицинской помощи о том, что в одной из квартир в Гулбене находится женщина с колотой раной.

"На место происшествия выяснилось, что во время совместного распития алкоголя начался конфликт со знакомым, который закончился телесными увечьями, ранив женщину ножом. Пострадавшая была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи", - рассказала Васкане.

В связи с произошедшим в полиции Гулбене начат уголовный процесс за преступные деяния против здоровья человека.