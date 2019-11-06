Ср, 6.11.2019
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Еще один ножевой конфликт между мужчиной и женщиной. На этот раз в Гулбене

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В Гулбене во время распития алкоголя мужчина ранил ножом женщину, сообщила представитель Управления Видземского региона Госполиции Зане Васкане. 

Она рассказала, что во вторник, 5 ноября, сотрудники полиции получили информацию от Службы неотложной медицинской помощи о том, что в одной из квартир в Гулбене находится женщина с колотой раной. 

"На место происшествия выяснилось, что во время совместного распития алкоголя начался конфликт со знакомым, который закончился телесными увечьями, ранив женщину ножом. Пострадавшая была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи", - рассказала Васкане.

В связи с произошедшим в полиции Гулбене начат уголовный процесс за преступные деяния против здоровья человека. 

Ранее TVNET сообщал о кровопролитии на Маскачке, когда муж с женой изрезали друг друга до полусмерти.

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