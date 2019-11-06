Ср, 6.11.2019
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Подозреваемые в убийстве сбежали из тюрьмы через дыру в потолке

ФОТО: AP/Scanpix

В штате Калифорния из тюрьмы сбежали двое мужчин, которые подозреваются в совершении убийства - им удалось сбежать, выбравшись через отверстие в потолке туалета шириной примерно 55 сантиметров, сообщает ВВС.

21-летний Сантос Самуэль Фонсека и 20-летний Джонатан Саласар сбежали из тюрьмы в Салинасе, на юг от Сан-Франциско. Оба мужчины ожидали суда за убийства. Их планировалось судить отдельно.

Бегство из тюрьмы они реализовали в воскресенье.

Сейчас полиция штата Калифорния проводит мероприятия по поиску беглецов. Объявлена награда в размере 5000 долларов тому, кто поможет их поймать.

Полиция указывает, что преступники могут быть вооружены. Они считаются очень опасными.

Отверстие в потолке преступники сделали в помещении, в котором надзиратели не следили. Через отверстие они проникли в шахту инженерных коммуникаций здания и через нее выбрались из тюрьмы.

Оба мужчины были задержаны в прошлом году - им выдвинуты обвинения в убийствах по отдельным делам.

Мужчины своей вины в содеянном не признали.

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