Подозреваемые в убийстве сбежали из тюрьмы через дыру в потолке

21-летний Сантос Самуэль Фонсека и 20-летний Джонатан Саласар сбежали из тюрьмы в Салинасе, на юг от Сан-Франциско. Оба мужчины ожидали суда за убийства. Их планировалось судить отдельно.

Бегство из тюрьмы они реализовали в воскресенье.

Сейчас полиция штата Калифорния проводит мероприятия по поиску беглецов. Объявлена награда в размере 5000 долларов тому, кто поможет их поймать.

Полиция указывает, что преступники могут быть вооружены. Они считаются очень опасными.

Отверстие в потолке преступники сделали в помещении, в котором надзиратели не следили. Через отверстие они проникли в шахту инженерных коммуникаций здания и через нее выбрались из тюрьмы.

Оба мужчины были задержаны в прошлом году - им выдвинуты обвинения в убийствах по отдельным делам.