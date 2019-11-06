Подозреваемые в убийстве сбежали из тюрьмы через дыру в потолке

В штате Калифорния из тюрьмы сбежали двое мужчин, которые подозреваются в совершении убийства - им удалось сбежать, выбравшись через отверстие в потолке туалета шириной примерно 55 сантиметров, сообщает ВВС.
21-летний Сантос Самуэль Фонсека и 20-летний Джонатан Саласар сбежали из тюрьмы в Салинасе, на юг от Сан-Франциско. Оба мужчины ожидали суда за убийства. Их планировалось судить отдельно.
Бегство из тюрьмы они реализовали в воскресенье.
Сейчас полиция штата Калифорния проводит мероприятия по поиску беглецов. Объявлена награда в размере 5000 долларов тому, кто поможет их поймать.
Полиция указывает, что преступники могут быть вооружены. Они считаются очень опасными.
Отверстие в потолке преступники сделали в помещении, в котором надзиратели не следили. Через отверстие они проникли в шахту инженерных коммуникаций здания и через нее выбрались из тюрьмы.
Оба мужчины были задержаны в прошлом году - им выдвинуты обвинения в убийствах по отдельным делам.
Мужчины своей вины в содеянном не признали.