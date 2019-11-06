Протесты в Хорватии: на улицы Загреба вышли тысячи учителей

После почти месячной забастовки учителя в среду отправились шествием по улицам Загреба и после этого собрались у здания правительства.

Профсоюзы потребовали увеличения зарплат, однако переговоры с правительством до этого результатов не принесли.

"Важно показать парламенту, что учителя готовы бороться за свое уважение", - сказал представитель Хорватского профсоюза учителей.

Учителя начали бастовать уже в прошлом месяце, отдельные самоуправления остановили учебы на несколько недель.