Ср, 6.11.2019
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Протесты в Хорватии: на улицы Загреба вышли тысячи учителей

ФОТО: AFP/SCANPIX

Более 2000 учителей и других сотрудников образовательной системы Хорватии в среду собрались на протесты в Загребе, требуя увеличения зарплат, сообщает AFP.

После почти месячной забастовки учителя в среду отправились шествием по улицам Загреба и после этого собрались у здания правительства.

Профсоюзы потребовали увеличения зарплат, однако переговоры с правительством до этого результатов не принесли.

"Важно показать парламенту, что учителя готовы бороться за свое уважение", - сказал представитель Хорватского профсоюза учителей.

Учителя начали бастовать уже в прошлом месяце, отдельные самоуправления остановили учебы на несколько недель.

В Хорватии насчитывается примерно 1000 школ с десятью тысячами работников.

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