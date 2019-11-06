Протесты в Хорватии: на улицы Загреба вышли тысячи учителей

Более 2000 учителей и других сотрудников образовательной системы Хорватии в среду собрались на протесты в Загребе, требуя увеличения зарплат, сообщает AFP.
После почти месячной забастовки учителя в среду отправились шествием по улицам Загреба и после этого собрались у здания правительства.
Профсоюзы потребовали увеличения зарплат, однако переговоры с правительством до этого результатов не принесли.
"Важно показать парламенту, что учителя готовы бороться за свое уважение", - сказал представитель Хорватского профсоюза учителей.
Учителя начали бастовать уже в прошлом месяце, отдельные самоуправления остановили учебы на несколько недель.
В Хорватии насчитывается примерно 1000 школ с десятью тысячами работников.