Пропавшая в Юрмале девушка нашлась

Юрмальский участок Госполиции сообщил, что Инга Калниня 1997 года рождения найдена живой в лесном массиве в Каугури.
Ранее сообщалось, что девушка около часу ночи с 6 на 7 ноября вышла из дома в Юрмале, на улице Нометню, и не вернулась.
Приметы: рост около 160 см, длинные темные волосы лилового цвета. Возможно, девушка в шоковом или депрессивном состоянии.
Была одета в серую спортивную куртку, темно-синие джинсы, на ногах белые кеды. При себе была розово-черная сумка на плечо.
Госполиция поблагодарила всех за помощь!