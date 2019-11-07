Чт, 7.11.2019
Разрешение на строительство объекта было выдано в 2006 году и за это время к разрешению были присоединены 15 приложений, связанных со сменой участников строительства - строителей, проектировщиков, контролеров. С этими изменениями документация по большому количеству несущих конструкций, колонн просто пропала. Ингус Вирцавс, глава стройуправы Риги о Z-Towers

Пропавшая в Юрмале девушка нашлась

ФОТО: Valsts policija

Юрмальский участок Госполиции сообщил, что Инга Калниня 1997 года рождения найдена живой в лесном массиве в Каугури.

Ранее сообщалось, что девушка около часу ночи с 6 на 7 ноября вышла из дома в Юрмале, на улице Нометню, и не вернулась.

Приметы: рост около 160 см, длинные темные волосы лилового цвета. Возможно, девушка в шоковом или депрессивном состоянии.

Была одета в серую спортивную куртку, темно-синие джинсы, на ногах белые кеды. При себе была розово-черная сумка на плечо.

Госполиция поблагодарила всех за помощь!

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