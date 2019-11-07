Чт, 7.11.2019
Разрешение на строительство объекта было выдано в 2006 году и за это время к разрешению были присоединены 15 приложений, связанных со сменой участников строительства - строителей, проектировщиков, контролеров. С этими изменениями документация по большому количеству несущих конструкций, колонн просто пропала. Ингус Вирцавс, глава стройуправы Риги о Z-Towers

Самолет аirBaltic прервал вылет из московского аэропорта "Шереметьево" в Ригу

Иллюстративное фото

ФОТО: airBaltic

Пассажирский самолет Airbus A-220 авиакомпании аirBaltic прервал вылет из Москвы в Ригу из-за технических проблем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Перед вылетом из "Шереметьево" в Ригу командир сообщил о технических неполадках и решении вернуться на стоянку для устранения неисправности", - сказал источник.

Однако на стоянке проблему также не удалось устранить.

"Командир сообщил о том, что силами наземных служб аэропорта проблему устранить не удалось. Потребуется время на то чтобы в Москву прибыли техники из Риги", - сказал он.

Порядка сотни пассажиров предложено вернуться в терминал. Рейс откладывается на 3-4 часа.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ