Чт, 7.11.2019
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Одолжить у Путиной: экс-супруга президента России владеет бизнесом быстрых кредитов

ФОТО: AP/Scanpix

Экс-супруга президента России Владимира Путина Людмила является совладелицей микрофинансовой компании (МФК) "КарМани", сообщил "Собеседник".

Как пишет "Собеседник", Людмила Шкребнева (девичья фамилия Путиной) владеет компанией "Интерьерсервис", которой принадлежит компания "Меридиан". Она в 2018 году получила долю в 7% в кипрском офшоре Carmoney CY LTD, владеющем МФК "КарМани".

"По итогам 2017 года CarMoney осталась в убытке. Тогда же Зиновьев вместе со своим партнером Константином Евдаковым объявили о привлечении 10 млн $ инвестиций в обмен на долю в проекте. Инвесторы тогда остались тайными, они "предпочли не раскрывать собственных имен". Одним из "бизнес-ангелов" стала экс-супруга Владимира Путина", заявил "Собеседник".

"Медуза" со ссылкой на рейтинговое агентство "Эксперт РА" отмечает, что в первой половине 2019 года "КарМани" занимала шестое место среди российских микрофинансовых компаний по размеру портфеля микрозаймов. Он составлял 2,6 миллиарда рублей (более 36 миллионов евро), за год увеличившись на 30%.

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