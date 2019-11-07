Одолжить у Путиной: экс-супруга президента России владеет бизнесом быстрых кредитов

Как пишет "Собеседник", Людмила Шкребнева (девичья фамилия Путиной) владеет компанией "Интерьерсервис", которой принадлежит компания "Меридиан". Она в 2018 году получила долю в 7% в кипрском офшоре Carmoney CY LTD, владеющем МФК "КарМани".

"По итогам 2017 года CarMoney осталась в убытке. Тогда же Зиновьев вместе со своим партнером Константином Евдаковым объявили о привлечении 10 млн $ инвестиций в обмен на долю в проекте. Инвесторы тогда остались тайными, они "предпочли не раскрывать собственных имен". Одним из "бизнес-ангелов" стала экс-супруга Владимира Путина", заявил "Собеседник".