Полиция просит предъявить обвинение приемным родителям за насилие по отношению к восьми детям

Ранее в один из полицейских участков Риги обратились две девочки, которые рассказали о насилии в семье. Полиция информировала о происходящем самоуправление конкретной территории и Государственную инспекцию по защите прав детей. Далее расследованием занялся отдел Госполиции по борьбе с преступлениями на сексуальной почве.

В ходе расследования выяснилось, что с декабря 2015 года две несовершеннолетние приемные дочери подвергались сексуальному насилию, а с лета 2016 года до зимы 2016/2017 годов одну из девочек насиловали систематически.

В феврале по инициативе полиции пятерых на тот момент проживающих в семье приемных детей забрали из нее. Приемные родители - мужчина 1968 г. рожд. был помещен под арест, к женщине 1961 г. рожд. применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.