Гражданка Эстонии заявила в полицию Петербурга о похищении 6-летнего сына

По информации портала, отец ребенка - 40-летний Олег Жуков - занимает пост заместителя гендиректора по экономике и финансам компании "Газпром флот", стопроцентной дочки газовой монополии.

Как указано в заявлении матери, около двух часов дня из детского сада "Мармелад" на Коннолахтинском проспекте ребенка забрал неизвестный. Незнакомца увидели по камерам наружного наблюдения. Погоня за ним привела к особняку на севере Петербурга.

Началась же эта история восемь лет назад, когда топ-менеджер Газпрома Жуков познакомился в Москве с Полиной, приехавшей учиться в Московский художественный институт имени Сурикова. В Эстонии она работала преподавателем-искусствоведом. Стали жить, но отношения не оформляли: Полина с детьми в квартире Жукова в Таллинне, он - на две страны. Но осенью 2015 года пара решила расстаться. Из квартиры Полина съехала, сняла жилье, дети пошли в школу и сад.

По иску матери эстонский суд принял решение о том, что дети проживают с ней, а отец имеет право периодически забирать их на каникулы. В апреле 2018 года Марк и Филипп отправились в Москву на каникулы и больше оттуда не возвращались. Полина наняла детективов, которые установили в какой школе Петербурга учится ее старший сын.

В итоге вчера, в сопровождении судебных приставов с исполнительным листом Тверского районного суда Москвы о возвращении детей матери, Полина забрала старшего сына, Филиппа из элитной школы на Крестовском острове.

Старший сын рассказал, в каком детском саду находится младший брат, но к тому моменту, как мать туда приехала, его там не было. Действие переместилось к особняку на улице Новой в престижном поселке "Северный Версаль" неподалеку от Ольгино на севере Петербурга. Дом, предположительно, принадлежит Олегу Жукову.