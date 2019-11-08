Bez Tabu: Почему в Пардаугаве рижане живут в развалинах?

За жизнь и здоровье обитателей дома на Алтановас 17 опасается Сандра, которая в этом здании только гость - присматривает за квартирой и домашними животными своей знакомой, пока та находится за границей.

"Ветер, идут дожди, приближается зима, но нет даже нормальной наружной двери. На лестничной клетке нет света. Лестницы в подъезде сомнительны - можно попасть в подвал. Недавно, проверяя почтовый ящик, с потолка упала штукатурка, хорошо, что не оказалась внизу. Хозяйка квартиры тоже говорила, что однажды по приходу домой, с потолка упала штукатурка. Управление ничего не делает (..)", - рассказала Сандра.

В здании на Алтановас 17 нет горячей воды, дом не соединен с центральной канализацией.

"Здоровье и безопасность находятся под угрозой! Условия совсем антисанитарные. Насколько безопасно здесь жить вообще?" - говорит Сандра.

Ещё хуже ситуация в находящемся рядом доме на Алтановас 19, где несколько лет назад было установлено аварийное состояние, что означает, что жить в доме больше нельзя. Несмотря на это, рижане продолжают жить в 19-м доме. В этом здании содержимое туалетов тоже уходит в подвал. Если в 17-й дом временами приходят ассенизаторы, то 19-у дому такой услуги не предоставляют, - рассказывают жители. Содержимое туалетов вредит как конструкции здания, так и впитывается в землю, нанося вред окружающей среде.

Рижская стройуправа после вмешательства Bez Tabu пообещала, что вскоре обследует здание на улице Алтановас 17, а 19-й дом - проверит повторно.

Представитель стройуправы Эдгар Бутанс напомнил жителям 19-го дома, что они не должны оставаться в доме.

"После установления аварийного состояния владельцам квартир 19-го дома было назначено разработать проект консервации здания. Это было сделано, в 2017-м году мы получили и одобрили проект консервации, но работы так и не были выполнены. Осмотрим оба здания и решим, что владельцам квартир нужно делать дальше.

Оба здания обслуживает Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), чей представитель Кристс Лейшкалнс отмечает, что сбережения для ремонтных работ в домах незначительны по сравнению с суммой, вложенной в здания. К тому же у жителей обоих зданий накопились долги. Относительно 19-го дома, где уже давно определено аварийное состояние, представитель информирует, что работы по консервации не были начаты, поскольку выяснилось, что объем работ больше, чем предусматривалось ранее, следовательно, продолжается уточнение проходящих работ.