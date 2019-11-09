Сб, 9.11.2019
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Военно-морские силы Латвии спасли пострадавшего капитана датской яхты

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В пятницу вечером, 8 ноября, медикам была передан капитан датской яхты, получивший травмы, сообщается в соцсети Twitter Национальных вооруженных сил Латвии. 

В пятницу, около 18.30 Морской поисково-спасательный координационный центр Службы береговой охраны получил информацию от контроля Вентспилсского порта о том, что датская яхта Yemanja осталась без управления, так как капитан получил травму. 

На место происшествия отправился корабль береговой охраны KA-08 "Saule", быстроходная лодка A-53 "Virsaitis" и рыболовецкое судно UST-200, которое оказалось поблизости.

На быстроходной лодке на яхту был доставлен медик, оказавший первую помощь капитану. Яхту отбуксировали в Вентспилсский порт, а пострадавшего отдали медиками "Скорой".

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