Писали от Бельгии до Израиля: прошел всемирный диктант по латышскому языку

Согласно информации, собранной организаторами, 819 человек написали диктант, присутствуя лично, 453 из них написали диктант в Риге, 78 - в Лиепае, 61 - в Резекне. Также люди собрались для написания диктанта в Екабпилсе, Валмиере, Елгаве, Даугавпилсе, Вентспилсе, Цесисе, Икшкиле и Бауске.

В свою очередь на сайт "raksti.org" было подано 1235 работ из 27 стран. Большинство участников онлайн-диктанта - 1089 человек - были из Латвии.

ФОТО: Publicitātes foto

Остальные работы были получены из Германии, Великобритании, Бельгии, Норвегии, Нидерландов, Испании, Швеции, Ирландии, Польши, Люксембурга, Литвы, Финляндии, Италии, США, Австралии, Португалии, Эстонии, Хорватии, Чехии. В диктанте также приняли участие по одному человеку из Афганистана, Тайваня, Франции, Белоруссии, Исландии, Израиля и Дании.

В этом году по сравнению с 2018 годом количество работ, поданных онлайн, увеличилось на 20%, а количество работ, написанных лично, выросло на 33%.

Более 4000 человек смотрели прямую трансляцию диктанта в интернете.

По словам Грантса, в этом году впервые в написании диктанта смогли принять участие также незрячие и слабовидящие люди, и этой возможностью воспользовались 6 человек.

Самым младшим участником диктанта в этом году стала восьмилетняя девочка, а самым старшим - 86-летний мужчина.

Текст диктанта с пояснениями уже доступен на сайте, но исправление ошибок начнется на следующей неделе.

Как сообщалось, автором текста диктанта стала писательница Нора Икстена.

В прошлом году всемирный диктант по латышскому языку в общей сложности написали 1648 человек.