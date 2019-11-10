Врачи спасли москвича с температурой тела 26 градусов

В Москве врачам удалось спасти мужчину, температура тела которого составляла 26 градусов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на РЕН ТВ.
Согласно информации телеканала, мужчина был обнаружен без сознания утром 7 ноября недалеко от его дома.
Свидетели тут же вызвали медиков, которые доставили мужчину в больницу. Подчеркивается, что врачам удалось отогреть пациента.
Переохлаждение или гипотермия - состояние организма, при котором температура тела падает ниже 35 градусов Цельсия. Это опасно для здоровья и жизни, так как температура тела ниже, чем требуется для поддержания нормального обмена веществ и функционирования.
Последний этап, который начинается после падения температуры тела ниже 28 градусов Цельсия, обычно является смертельным.
Самая низкая температура, которая была зафиксирована у живого человека - 13,7 градусов Цельсия. В 1999 году 29-летняя Анна Бегенхольм, которая катаясь на лыжах, упала в ледяную воду, где провела 80 минут.