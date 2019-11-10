Вс, 10.11.2019
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Врачи спасли москвича с температурой тела 26 градусов

Иллюстративное фото

ФОТО: AP/Scanpix

В Москве врачам удалось спасти мужчину, температура тела которого составляла 26 градусов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на РЕН ТВ.

Согласно информации телеканала, мужчина был обнаружен без сознания утром 7 ноября недалеко от его дома.

Свидетели тут же вызвали медиков, которые доставили мужчину в больницу. Подчеркивается, что врачам удалось отогреть пациента.

Переохлаждение или гипотермия - состояние организма, при котором температура тела падает ниже 35 градусов Цельсия. Это опасно для здоровья и жизни, так как температура тела ниже, чем требуется для поддержания нормального обмена веществ и функционирования.

Последний этап, который начинается после падения температуры тела ниже 28 градусов Цельсия, обычно является смертельным.

Самая низкая температура, которая была зафиксирована у живого человека - 13,7 градусов Цельсия. В 1999 году 29-летняя Анна Бегенхольм, которая катаясь на лыжах, упала в ледяную воду, где провела 80 минут. 

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