Врачи спасли москвича с температурой тела 26 градусов

Согласно информации телеканала, мужчина был обнаружен без сознания утром 7 ноября недалеко от его дома.

Свидетели тут же вызвали медиков, которые доставили мужчину в больницу. Подчеркивается, что врачам удалось отогреть пациента.

Переохлаждение или гипотермия - состояние организма, при котором температура тела падает ниже 35 градусов Цельсия. Это опасно для здоровья и жизни, так как температура тела ниже, чем требуется для поддержания нормального обмена веществ и функционирования.

Последний этап, который начинается после падения температуры тела ниже 28 градусов Цельсия, обычно является смертельным.