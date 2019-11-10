Вс, 10.11.2019
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Трагическое ЧП в Валкском крае: в реке утонули два человека

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В субботу, 9 ноября, в Валкском крае из-за перевернувшейся лодки в реке утонули два человека, сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Инта Палкавниеце.

Вызов в Вийциемскую волость Валкского края работники VUGD получили около 13:35.

Одного из погибших местные жители вытащили на берег еще до прибытия спасателей, а после осмотра реки был обнаружен и второй утонувший человек.

В общей сложности за прошедшие сутки VUGD получила 45 вызовов, из которых 20 были связаны с пожарами, 15 - со спасательными работами, а 10 вызовов были ложными.

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