Трагическое ЧП в Валкском крае: в реке утонули два человека

В субботу, 9 ноября, в Валкском крае из-за перевернувшейся лодки в реке утонули два человека, сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Инта Палкавниеце.
Вызов в Вийциемскую волость Валкского края работники VUGD получили около 13:35.
Одного из погибших местные жители вытащили на берег еще до прибытия спасателей, а после осмотра реки был обнаружен и второй утонувший человек.
В общей сложности за прошедшие сутки VUGD получила 45 вызовов, из которых 20 были связаны с пожарами, 15 - со спасательными работами, а 10 вызовов были ложными.