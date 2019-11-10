Умер известный клубный промоутер Павел Пичугин по прозвищу Паша Фейсконтроль

Смерть промоутера подтвердил его друг и коллега DJ Smash (настоящее имя — Андрей Ширман).

Некоторые СМИ сообщили, что Пичугин скончался от остановки сердца. Но его друг МС Дима Еж (настоящее имя —Дмитрий Ежиков) не подтвердил эту информацию.

"Пытаемся разобраться, как все происходило. Но точно он нигде не тусовался, не гулял. Он был дома, один. Стало плохо, вызвал скорую. Скорая, говорят, не доехала", - сказал он.

Есть вероятность, что это был тромбоз, так как у Пичугина недавно была операция на колено.