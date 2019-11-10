Умер известный клубный промоутер Павел Пичугин по прозвищу Паша Фейсконтроль

В возрасте 38 лет ушел из жизни московский клубный промоутер Павел Пичугин Паша Фейсконтроль. Об этом сообщает портал Meduza.io со ссылкой на канал "Звезда".
Смерть промоутера подтвердил его друг и коллега DJ Smash (настоящее имя — Андрей Ширман).
Некоторые СМИ сообщили, что Пичугин скончался от остановки сердца. Но его друг МС Дима Еж (настоящее имя —Дмитрий Ежиков) не подтвердил эту информацию.
"Пытаемся разобраться, как все происходило. Но точно он нигде не тусовался, не гулял. Он был дома, один. Стало плохо, вызвал скорую. Скорая, говорят, не доехала", - сказал он.
Есть вероятность, что это был тромбоз, так как у Пичугина недавно была операция на колено.
Павел Пичугин стал известен в 2000-х годах. Тогда он контролировал вход в самые дорогие клубы Москвы и был известен своими жесткими требованиями к внешнему виду гостей. Группа "Дискотека Авария" и DJ Smash посвятили ему песню под названием "Паша Face Control". Пичугин даже стал одним из героев романов "Духless" Сергея Минаева и "Идеаль" Фредерика Бегбедера.