Во время мероприятий Дня Лачплесиса на многих улицах Риги будет ограничено движение

С 20 часов сегодняшнего дня до 11 часов утра 11 ноября будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на обеих сторонах улиц между площадью Гердера и Домской площадью, на также на площади Гердера и Домской площади.

В свою очередь с 20 часов сегодняшнего дня до полуночи 11 ноября будет запрещена остановка и стоянка на обеих сторонах набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до Вантового моста и на улице, параллельной набережной 11 ноября.

С 20 часов сегодняшнего дня до 12 часов 11 ноября запрет на стоянку и остановку будет действовать на правой стороне бульвара Аспазияс на участке от ул. Театра до ул. Калькю (со стороны парка) и на правой стороне бульв. Зигфрида Анны Мейеровица на участке от ул. Калькю до ул. Смилшу (со стороны парка).

Кроме того, 11 ноября с 6 часов утра до 13:30 остановка и стоянка будут запрещены на обеих сторонах ул. Айзсаулес, на обеих сторонах ул. Вароню на участке от ул. Айзсаулес до здания на ул. Вароню, 3А (около Рижского Братского кладбища), а также на автостоянке около Первого Лесного кладбища на ул. Айзсаулес. В свою очередь с 8 часов утра до полуночи запрет будет действовать на ул. Валгума на участке от бульв. Узварас до ул. Акменю и на правой стороне ул. Бариню на участке и в направлении от бульв. Узварас до ул. Херманя.

Также 11 ноября с 10:10 до 11:15 в случае необходимости будет ограничено или перекрыто движение пешеходов по площади Бривибас.

А с 17 часов вечера в случае необходимости движение транспортных средств будет ограничено или перекрыто по маршруту факельного шествия, которое пройдет от Рижского Братского кладбища до площади Свободы и набережной 11 ноября по маршруту: Рижское Братское кладбище - ул. Вароню - ул. Гауяс - ул. Миера - ул. Бривибас - бульв. Бривибас - площадь Бривибас - ул. Калькю - площадь Ливов - ул. Зиргу - Домская площадь - площадь Гердера - Бискапа гате - набережная 11 ноября.