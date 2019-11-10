Фото: Празднование Дня Мартиньша в Латвийском этнографическом музее

Очереди были также на стоянках у музея, многим посетителям негде было оставить свои транспортные средства.

Среди посетителей были люди различного возраста, но в основном это семьи с детьми.

Как сообщалось, в Латвийском этнографическом музее под открытым небом 10 ноября с 12 до 16 часов проходило празднование Дня Мартиньша.

Посетителей музея приглашали отметить окончание осени и начало зимы, танцуя под музыку фольклорных ансамблей Zvigzna и ZEIDI, проверяя свою ловкость или работая в творческих мастерских, а также играя в ряженых.

Специалист по общественным отношениям музея Харита Маниня поясняет, что в традиционном латвийском календаре День Мартиньша знаменует собой конец осени и начало зимы, конец сезона молотьбы и подготовку к холодам. Этот праздник традиционно отмечают, песнями, танцами и богатым угощением. Во время праздника также принято надевать маски.