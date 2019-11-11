Это Андис Сакне. Он - солдат Почетного караула, теперь уже начальник, который сам у памятника Свободы и Рижского Замка простоял в целом около 300 часов.

В видео интервью TVNET Андис поделился, как все утроено.

Например, каждое утро солдата Почетного караула начинается с медицинской проверки - ребятам измеряют давление, они и "дуют в трубочку".

После этого каждый проверяет форму - чтобы была в порядке. Начальник караула перед выездом проводит досмотр солдат - все ли выбриты, как выглядят визуально.

У памятника Свободы стоят по два солдата, они меняются в порядке ротации, каждый стоит по часу, два раза за смену.

"Это тяжело. Ты статически стоишь, не почешешься... Уже через 7-8 минут спина мокрая, просто от того, что ты не двигаешься. Когда солнце, то у памятника Свободы оно весь день в лицо светит. Пот по рукам течет, внизу лужица", - признался Андис.

За солдатами в стороне наблюдает охранник.

По мнению Андиса, стоять у Милды - очень почетно, это репрезентует армию, и это честь представлять Латвию на различных мероприятиях. В то же время любой солдат Почетного караула, также как и все, принимает участие в вылазках лес, на полигонах и других действиях латвийских военных.