Бездомный выиграл суд у Рижской думы. Он жаловался на курение, и теперь ему должны 1000 евро

Бездомный только что выиграл суд у Рижской думы, и теперь самоуправление обязано выплатить ему компенсацию в размере почти 1000 евро, сообщает Panorāma.
Дело началось с того, что в помещениях одного из рижских приютов курили, а должностные лица не реагировали на жалобы мужчины.
Бездомный обратился в Рижскую думу, но не был услышан. Административный районный суд такой поступок признал противоправным.
Как пояснила судья Лига Хазенфусе:
"Истец - инвалид второй группы с тяжелыми функциональными ограничениями. В 2018 году истец 93 дня провел в приюте на улице Маскавас. В суде убедительными доказательствами было доказано, что в одном из помещений уборных допускалось курение".
Судья постановила, что мужчине должны выплатить компенсацию в размере 10 евро за каждую проведенную в приюте ночь.
"Суд присвоил истцу возмещение в размере 930 евро. Был принят во внимание такой важный факт, что нарушение происходило длительно - почти три месяца - со стороны ответчика это нарушение не было устранено, важно и то, что истец - инвалид второй группы".
Приют и Департамент благосостояния Рижской думы с решением не согласны и хотят его обжаловать. Если понадобится, дойдут вплоть до Верховного суда, сообщает Panorāma.