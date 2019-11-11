Бездомный выиграл суд у Рижской думы. Он жаловался на курение, и теперь ему должны 1000 евро

Дело началось с того, что в помещениях одного из рижских приютов курили, а должностные лица не реагировали на жалобы мужчины.

Бездомный обратился в Рижскую думу, но не был услышан. Административный районный суд такой поступок признал противоправным.

Как пояснила судья Лига Хазенфусе:

"Истец - инвалид второй группы с тяжелыми функциональными ограничениями. В 2018 году истец 93 дня провел в приюте на улице Маскавас. В суде убедительными доказательствами было доказано, что в одном из помещений уборных допускалось курение".

Судья постановила, что мужчине должны выплатить компенсацию в размере 10 евро за каждую проведенную в приюте ночь.

"Суд присвоил истцу возмещение в размере 930 евро. Был принят во внимание такой важный факт, что нарушение происходило длительно - почти три месяца - со стороны ответчика это нарушение не было устранено, важно и то, что истец - инвалид второй группы".