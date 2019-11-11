Пн, 11.11.2019
Политика СМИ в Латвии рушится. С точки зрения качества журналистики, такие значительные изменения происходят в то время, когда нет никого, кто мог бы своим словом и авторитетом встать на сторону журналистов. Журналисты TV3

Кейт против Меган: битва герцогинь в элегантных черных нарядах

ФОТО: AP/AFP/REUTERS/SCANPIX

Британская королевская семья собралась на балконе, чтобы наблюдать праздничный парад в честь памяти героев британской армии и ветеранов войны. Все дамы выглядели в едином стиле - элегантно одеты в черное. Конечно, неотъемлемой частью образа в тот день была шляпа. Как вы считаете, кому из дам удалось предстать более элегантной? Британская королевская семья собралась на балконе, чтобы наблюдать праздничный парад в честь памяти героев британской армии и ветеранов войны. Все дамы выглядели в едином стиле - элегантно одеты в черное. Конечно, неотъемлемой частью образа в тот день была шляпа. Как вы считаете, кому из дам удалось предстать более элегантной? 

Герцогиня Сассекская выбрала наряд от популярного бренда Stella McCartney.

ФОТО: Matt Dunham / AP

Герцогиня Кембриджская, как и предполагалась, предпочла свой любимый Alexander McQueen. В который раз, Кейт Миддлтон очаровала присутствующих своей элегантностью в военной стилистике. 

А вы согласны? 

ФОТО: EPA/Scanpix

Вечером, на фестиваль британских легионеров, который традиционно проводится в Альберт-Холле, герцогини прибыли в черных коктейльных платьях.

ФОТО: Chris Jackson / AP

ФОТО: Chris Jackson / AP

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