Видео: подразделение Госполиции Omega набирает сотрудников

От претендентов требуется высшее образование по крайней мере первого уровня и желание непрерывно совершенствоваться.

Omega - это специально организованное, обученное и экипированное антитеррористическое подразделение Госполиции, которое решает задачи повышенной опасности.

Сами сотрудники подразделения характеризуют свою службу как динамичную, увлекательную и интересную.

Претенденты могут отправлять заявки и CV на адрес omega13@vp.gov.lv.