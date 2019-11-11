Видео: подразделение Госполиции Omega набирает сотрудников

Антитеррористическое подразделение Госполиции Omega объявило набор сотрудников, сообщили агентству LETA в Госполиции.
От претендентов требуется высшее образование по крайней мере первого уровня и желание непрерывно совершенствоваться.
Omega - это специально организованное, обученное и экипированное антитеррористическое подразделение Госполиции, которое решает задачи повышенной опасности.
Сами сотрудники подразделения характеризуют свою службу как динамичную, увлекательную и интересную.
Претенденты могут отправлять заявки и CV на адрес omega13@vp.gov.lv.
Видео: Рекламный ролик с призывом вступить в ряды подразделения Omega