Пн, 11.11.2019
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Видео: подразделение Госполиции Omega набирает сотрудников

ФОТО: TVNET

Антитеррористическое подразделение Госполиции Omega объявило набор сотрудников, сообщили агентству LETA в Госполиции. 

От претендентов требуется высшее образование по крайней мере первого уровня и желание непрерывно совершенствоваться. 

Omega - это специально организованное, обученное и экипированное антитеррористическое подразделение Госполиции, которое решает задачи повышенной опасности.

Сами сотрудники подразделения характеризуют свою службу как динамичную, увлекательную и интересную. 

Претенденты могут отправлять заявки и CV на адрес omega13@vp.gov.lv.

Видео: Рекламный ролик с призывом вступить в ряды подразделения Omega 

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