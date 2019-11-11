Пабрикс: Латвии необходимы боевые вертолеты, военно-морские силы и ракетные системы Patriot

Недавно утвержденная концепция национальной безопасности гласит, что в интересах Латвии продолжать поиск возможностей для увеличения присутствия сил союзников.

Пабрикс рассказал, что в настоящее время Латвия ведет переговоры со всеми странами, солдаты которых дислоцированы в Латвии, включая США, потому что присутствие союзников важно для страны.

Латвия, безусловно, хотела бы видеть постоянное присутствие США и расширение присутствия США в Балтийском регионе, поэтому министр рад тому, что США планируют разместить больше войск в Польше, поскольку это имеет непосредственное отношение к безопасности Балтии.

Латвия определенно хотела бы добиться также долгосрочного или постоянного размещения боевых групп НАТО в Балтии, что способствовало бы укреплению безопасности.

Это, конечно, зависит от мнения правительств стран, вовлеченных в боевые группы, поскольку члены правительств время от времени меняются, и не все политики понимают геополитическую ситуацию и историю стран Балтии, пояснил министр.

"Со всеми этими странами нужно работать, потому что 1700 солдат боевой группы не гарантированы навечно.

Поэтому мы должны пояснять, что присутствие солдат НАТО необходимо до тех пор, пока между Западом и Россией существует асимметричная ситуация в области безопасности", - добавил министр.

Принимая во внимание все вышесказанное, министр заявил, что на данный момент Латвия находится в неплохом положении, но он хотел бы добиться такой же постоянной численности сухопутных войск, как в боевой группе НАТО, - от 1500 до 2000 человек.

"Кроме того, хотелось бы видеть более разнообразное вооружение, например, боевые вертолеты. Учитывая проблемы безопасности, я считаю, что необходимо дополнительное обеспечение береговой охраны, что означало бы небольшое, но эффективное присутствие военно-морских сил в Лиепае.

Пока Латвии все еще не хватает соответствующего финансирования, во вред не пошло бы размещение ракетных систем противовоздушной обороны средней дальности.

Нас бы устроило размещение пары американских ракетных комплексов Patriot в Латвии", - подчеркнул министр.