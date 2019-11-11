Видео: в Колумбии кошка спасла маленького ребенка от падения с лестницы

В прошлую пятницу, 8 ноября, в Facebook было опубликовано видео с камер видеонаблюдения. На кадрах запечатлено как маленький мальчик беззаботно ползает по комнате. Примечательно, что в помещении с ним находится только кошка Гатубела, где были в тот момент родители малыша - неизвестно.

Ребенок ползет к лестнице и в последнюю секунду перед потенциальным падением, к нему бросается кошка, прыгает на спину мальчика и будто пытается не дать ему упасть с лестницы.

В определенный малыш ребенок приближается к краю лестницы, в последнюю секунду к нему бросается питомец, он прыгает на спину малыша, после чего как будто "преграждает" ему путь вниз. Благодаря этому ребенок отвлекся от лестницы и вернулся в центр помещения.

Кошка Гатубела отошла от лестницы лишь после того, как ребенок пополз к середине комнаты.