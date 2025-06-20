Животное без чипа и документов? Штрафы нужно увеличить - эксперт

Конопоре поясняет, что для Латвии серьезных изменений не ожидается - требования уже давно действуют. Проблема в том, что более мягкие правила в других странах ЕС негативно сказываются и на Латвии.

"Наши так называемые спасатели животных любят говорить о том, что у нас плохая ситуация. Но они понятия не имеют, какова ситуация в Румынии или Испании, где собак вообще не считают за домашних животных. Есть страны, где существуют заводчики, которые содержат собак сотнями. И эти страны входят в ЕС", - рассказала Лита Конопоре, отметив, что правила в сфере ветеринарии в Латвии - одни из самых продуманные среди стран ЕС.

Конопоре отмечает, что в Латвии основная проблема, что многие покупатели сознательно выбирают животных без чипа и документов, чтобы сэкономить.

По ее мнению, ответственность за такие решения должны нести не только продавцы, но и покупатели - и штрафы за это должны быть серьезными.

"Надо увеличивать ответственность покупателя. Это обоюдный процесс. Если бы не было спроса - не было бы и таких предложений со стороны продавцов. Штрафы у нас пока слишком маленькие по сравнению с той выгодой, которую имеет незаконный заводчик и продавец", - уверена эксперт.