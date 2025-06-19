Самолет airBaltic Афины - Рига вернулся в аэропорт из-за задымления

Незадолго до полудня пилот самолета Airbus A319-112, вылетевшего из Афинского международного аэропорта, связался с диспетчерской вышкой аэропорта и запросил взлетно-посадочную полосу для совершения аварийной посадки.

В качестве меры предосторожности на взлетно-посадочной полосе были размещены пожарные, но их вмешательство не потребовалось.

Выяснилось, что в самолете Carpatair, выполнявшем рейс BT612 авиакомпании airBaltic, вскоре после взлета в салоне появился дым.

Латвийская авиакомпания airBaltic подтвердила TVNET, что рейс BT612 из Афин в Ригу, выполняемый ее партнерской авиакомпанией Carpatair в четверг, вернулся в аэропорт Афин вскоре после взлета.

Решение было принято после обнаружения небольшой дымовой завесы. Самолет совершил безопасную посадку в аэропорту Афин. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

"Главным приоритетом airBaltic всегда была и будет безопасность наших пассажиров и экипажа. Для того, чтобы обеспечить полную техническую проверку самолета, рейс был отменен. Всем пострадавшим пассажирам были предложены альтернативные рейсы на тот же или следующий день. В случае, если новый рейс запланирован на следующий день, пассажирам предоставляется гостиница, трансфер из аэропорта и обратно и питание", - сказали в авиакомпании.

airBaltic принесла извинения пассажирам за причиненные неудобства.