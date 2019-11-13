Латгалия так и живет российским телевидением. В том числе журналисты

Если есть люди, которые все это хотят так преподнести, нужно бороться с такими новостями".

Облава на торговцев нелегальным телевидением, создание студии Латвийского радио в Резекне и другие попытки уменьшить влияние Российского ТВ в Латгалии результатов не принесли. Здесь все еще доступно нелегальное телевидение, которое дешевле, чем латвийское предложение. Жители так и продолжают смотреть российское ТВ.

"Проблема была в том, что многие из этих людей плохо владеют латышским языком. Вторая проблема открылась, когда мы пытались выяснить, какая журналистика им нравится. Я попросила их назвать СМИ, которые являются их авторитетами. В основном назывались имена известных пропагандистов", - пояснила директор по развитию канала LRT+ Инесе Шульженока.

Комментарий доктора коммуникационных наук Мартиньша Капранса о ситуации в Даугавпилсе:

- Перед интервью мы посмотрели разговор об интересном случае в Даугавпилсе. Что вы об этом думаете?

- Важно принимать во внимание, что мы слышим не только истории о том, как важно экономическое сотрудничество, а не выделение средств на оборону, но и то, что СМИ, в том числе и российские, часто используют мнения жителей, которые критикуют выделение денег на оборону или на укрепление военной сферы. Это, как правило, как бы нечаянно встреченные люди — и это популярный вид риторики, что местные здесь не хотят НАТО и не хотят выделять дополнительные деньги на оборону.

В 2016 году в Даугавпилсе незадолго до военных учений появился плакат — американцы отправляйтесь домой. Это очень эффективный вид влияния, которые используют СМИ — через таких людей.

- Поговорим о прямых трансляциях. Политики нередко говорят — мы будем давать интервью, но только в прямом эфире. Является ли это средством манипуляции?

- Прямой эфир дает больше свободы для маневров. Человек может с помощью своей харизмы, присутствует там ложь или нет, передать зрителям то, что он хочет. Можно использовать провокационные высказывания, фактологически сомнительные — такое легче сделать в прямом эфире, так как ты знаешь, что тебя сложнее прервать, контролировать, проверить.

- Как это происходит за границей и как у нас? Обычно журналист интервьюирует, и команда занимается так называемым fact checking - проверяет, говорит ли правду приглашённый человек. Происходит ли такое в Латвии?

- Конечно, это великолепно, если такое можно обеспечить синхронно во время прямого эфира, но это требует серьёзных ресурсов. Способность реагировать, быстро понять, где проблемные точки. В мире это происходит всё чаще. В Латвии тоже сразу после некоторых программ происходит проверка фактов и позже указывается на ложные утверждения.

- Прямые эфире на телевидении становятся всё популярнее. В Латвии по крайней мере один канал рекламирует, что интервью и ток-шоу идут в прямом эфире. Если мы посмотрим на качество, на то, какие факты там звучат — как это может повлиять на зрителей?

- Говоря языком бывшего пиарщика Трампа, сейчас узаконена логика возможности альтернативных фактов. Это является большой угрозой — 10 лет назад такие "альтернативные факты" были красным сигналом в понимании западной журналистики. И вот политик показывает, что такие альтернативные факты зритель может принять как правду. Это угроза не столько журналистике как профессии, но как институции, так как журналисты ассоциируются с правдой, с поиском правды. И получается, если мы не можем выяснить правду, то есть альтернативная правда. И это увеличивает ответственность журналистов, особенно в ток-шоу. Формирование содержания становится еще более серьезным. Это увеличивает роль журналиста.