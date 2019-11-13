Латгалия так и живет российским телевидением. В том числе журналисты
"Россия как агрессор — это выдуманный образ, который создают западные страны, заинтересованные в продаже оружия". "Усиление латвийской армии — лишь разбазаривание средств, которые отнимаются у медицины и пенсионеров". Такую демагогию мы нередко слышим на российском ТВ, ретрансляцию которого в Латвии считают нежелательной. Однако враждебную нашему государству риторику передают и латвийские каналы, сообщает Melu teorija.
В программах Дмитрия Кисилева Балтийские страны часто высмеиваются за акцентирование российской угрозы. Не упустил он возможность высмеять это и рассказывая о визите президентов Балтийских стран в Вашингтон в апреле прошлого года.
Киселев и другие российские СМИ попытки стран Балтии укрепить безопасность показывают как желание угодить американцам и британцам. Миф о России как об агрессоре поддерживают США и НАТО, чтобы наивные маленькие страны покупали у них оружие.
Как выяснилось, подобные теории распространяют не только российские СМИ.
Сюжет от 12 августа на Латгальском ТВ LRT+:
Журналист Катрина Тункеле:
- Представители финансового сектора участвовали в отработке кризисных сценариев министерства обороны. Понятно, что на это нужны деньги. И не малые. И каждый год министерство обороны требует все больше и больше денег себе. Как вы считаете, Петерис, может министерству обороны стоит остановиться и жить на те средства, которые у него есть? Они и так сейчас имеют большую часть бюджета.
Депутат Даугавпилсской думы (2010 — 2017, No sirds Latvijai) Петерис Дзалбе
- Если мы посмотрим на то, как Латвия каждый год развивается, тогда, конечно, Министерству обороны следует выделять лишь запланированные средства. Но мы пытаемся угодить тем, кто считает, что нужно бороться с внешним агрессором. Это повод, чтобы попросить больше денег. И потратить эти деньги на тех, кто рассказывает, что существует некий агрессор. Если мы посмотрим, куда тратится бюджет Минобороны, бюджет не остается в Латвии и не способствует развитию экономики. Значит, нельзя эти деньги выделять, так как они не греют латвийскую экономику. Они греют экономику других государств, которые пытаются внушить, что существует восточный агрессор.
Интервью Латгальское телевидение LRT+ показало по местному вещанию 12 августа. Петерис Дзалбе был приглашен в программу как эксперт для разговора об учениях Минобороны для сотрудников банков.
Программу собиралось показать и телевидение RE TV, которое вещает на всю Латвию.
Однако технические сотрудники канала заметили, что Дзалбе некритически повторяет риторику кремлевских СМИ, и сюжет не вышел.
Телеканал LRT+ объясняет, что это недоразумение
Директор по развитию канала LRT+ Инесе Шульженока пояснила:
"Во-первых, это было мнение самого журналиста. Оно не имело отношения к редакционному мнению. Когда мы заметили эту ситуацию, мы сняли с эфира эту программу. Мы извиняемся перед Министерством обороны. Этот человек в нашей редакции больше не работает".
В свою очередь, Дзалбе говорит, что сказанное в интервью является правдой.
"Я в принципе не смотрю российское телевидение. Я встречаюсь каждый день с жителями Латгалии в Даугавпилсе, Резекне, в других городах.
Никто из нас не видит никакой агрессии со стороны России. Мы не видим никакого тенденциозного нападения на Латвию. Мы это не видим.
Если есть люди, которые все это хотят так преподнести, нужно бороться с такими новостями".
Облава на торговцев нелегальным телевидением, создание студии Латвийского радио в Резекне и другие попытки уменьшить влияние Российского ТВ в Латгалии результатов не принесли. Здесь все еще доступно нелегальное телевидение, которое дешевле, чем латвийское предложение. Жители так и продолжают смотреть российское ТВ.
Многие местные журналисты тоже живут в российском информационном пространстве. С этим столкнулся канал LRT+, когда искал сотрудников.
"Проблема была в том, что многие из этих людей плохо владеют латышским языком. Вторая проблема открылась, когда мы пытались выяснить, какая журналистика им нравится. Я попросила их назвать СМИ, которые являются их авторитетами. В основном назывались имена известных пропагандистов", - пояснила директор по развитию канала LRT+ Инесе Шульженока.
Комментарий доктора коммуникационных наук Мартиньша Капранса о ситуации в Даугавпилсе:
- Перед интервью мы посмотрели разговор об интересном случае в Даугавпилсе. Что вы об этом думаете?
- Важно принимать во внимание, что мы слышим не только истории о том, как важно экономическое сотрудничество, а не выделение средств на оборону, но и то, что СМИ, в том числе и российские, часто используют мнения жителей, которые критикуют выделение денег на оборону или на укрепление военной сферы. Это, как правило, как бы нечаянно встреченные люди — и это популярный вид риторики, что местные здесь не хотят НАТО и не хотят выделять дополнительные деньги на оборону.
В 2016 году в Даугавпилсе незадолго до военных учений появился плакат — американцы отправляйтесь домой. Это очень эффективный вид влияния, которые используют СМИ — через таких людей.
- Поговорим о прямых трансляциях. Политики нередко говорят — мы будем давать интервью, но только в прямом эфире. Является ли это средством манипуляции?
- Прямой эфир дает больше свободы для маневров. Человек может с помощью своей харизмы, присутствует там ложь или нет, передать зрителям то, что он хочет. Можно использовать провокационные высказывания, фактологически сомнительные — такое легче сделать в прямом эфире, так как ты знаешь, что тебя сложнее прервать, контролировать, проверить.
- Как это происходит за границей и как у нас? Обычно журналист интервьюирует, и команда занимается так называемым fact checking - проверяет, говорит ли правду приглашённый человек. Происходит ли такое в Латвии?
- Конечно, это великолепно, если такое можно обеспечить синхронно во время прямого эфира, но это требует серьёзных ресурсов. Способность реагировать, быстро понять, где проблемные точки. В мире это происходит всё чаще. В Латвии тоже сразу после некоторых программ происходит проверка фактов и позже указывается на ложные утверждения.
- Прямые эфире на телевидении становятся всё популярнее. В Латвии по крайней мере один канал рекламирует, что интервью и ток-шоу идут в прямом эфире. Если мы посмотрим на качество, на то, какие факты там звучат — как это может повлиять на зрителей?
- Говоря языком бывшего пиарщика Трампа, сейчас узаконена логика возможности альтернативных фактов. Это является большой угрозой — 10 лет назад такие "альтернативные факты" были красным сигналом в понимании западной журналистики. И вот политик показывает, что такие альтернативные факты зритель может принять как правду. Это угроза не столько журналистике как профессии, но как институции, так как журналисты ассоциируются с правдой, с поиском правды. И получается, если мы не можем выяснить правду, то есть альтернативная правда. И это увеличивает ответственность журналистов, особенно в ток-шоу. Формирование содержания становится еще более серьезным. Это увеличивает роль журналиста.