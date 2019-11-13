Ср, 13.11.2019
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Знаки Зодиака, которым нужно успеть очистить карму до конца года

Женщина. Луна. Звезды. Гороскоп. Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com/cocoparisienne

Астрологи напоминают, что тем у кого чистая карма, в 2020 году станет везти больше. Какие знаки Зодиака нуждаются в подобной процедуре в первую очередь. 

Дева

За 2019 год Девы натворили массу дел, которые отразились на их душевном состоянии. Особенно это касается близких. Постарайтесь проявить интерес к родным и вернуть их расположение. Если же в вашей жизни были любовные интриги и романы, то нужно тщательно проанализировать все моменты, где вы сомневались в своем выборе. 

Телец

Звезды знают все! Своими недобросовестными поступками отметились Тельцы. Пора бы уже отбросить эгоизм и подумать о других. Работа над собой вернется сторицей!

Овен

Овны были излишне агрессивны и эмоциональны. Эти огненные знаки повредили свою карму сплетнями и осуждением окружающих. Настало время переосмыслить свои действия, стать более спокойными и подвести итоги уходящего года. 

Стрелец

Упрямые Стрельцы на протяжении года вершили суды над другими людьми. Этим они не просто попортили себе карму, а притянули неприятности. Позвоните людям, которые несправедливо были обижены и попросите прощения. пусть обида уйдет, а на ее место придет покой и благополучие. 

Гороскоп подготовлен по материалам издания "Лиза". 

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