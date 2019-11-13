Знаки Зодиака, которым нужно успеть очистить карму до конца года

Дева

За 2019 год Девы натворили массу дел, которые отразились на их душевном состоянии. Особенно это касается близких. Постарайтесь проявить интерес к родным и вернуть их расположение. Если же в вашей жизни были любовные интриги и романы, то нужно тщательно проанализировать все моменты, где вы сомневались в своем выборе.

Телец

Звезды знают все! Своими недобросовестными поступками отметились Тельцы. Пора бы уже отбросить эгоизм и подумать о других. Работа над собой вернется сторицей!

Овен

Овны были излишне агрессивны и эмоциональны. Эти огненные знаки повредили свою карму сплетнями и осуждением окружающих. Настало время переосмыслить свои действия, стать более спокойными и подвести итоги уходящего года.

Стрелец

Упрямые Стрельцы на протяжении года вершили суды над другими людьми. Этим они не просто попортили себе карму, а притянули неприятности. Позвоните людям, которые несправедливо были обижены и попросите прощения. пусть обида уйдет, а на ее место придет покой и благополучие.