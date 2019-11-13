Назван самый сексуальный мужчина на планете

Ледженд заявил в беседе с изданием, что это волнует и пугает его одновременно.

"Это же огромное давление, теперь меня будут разбирать по частям, чтобы проверить, достаточно ли я сексуален для такого титула", — поделился музыкант.

Жена певца Кристин Тейген посвятила серию публикаций в Twitter новому титулу своего супруга. Тейген обновила информацию о своем Twitter-аккаунте, добавив, что "спит с самым сексуальным из ныне живущих мужчин".

oh for fuck's sake baaaaaaahahahahaahah https://t.co/9hwjgY4ydM — christine teigen (@chrissyteigen) November 13, 2019

Женщина дала обещание сделать кружку с этим званием и рассказала подписчикам, что самый именно этот самый сексуальный из ныне живущих мужчин только что сделал ей сэндвич с беконом.

the sexiest man alive just made me a ham sandwich — christine teigen (@chrissyteigen) November 13, 2019

В ноябре прошлого года издание назвало самым сексуальным мужчиной Идриса Эльбу. People каждый год присваивает звание различным звёздам.