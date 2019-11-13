Ср, 13.11.2019
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Назван самый сексуальный мужчина на планете

Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

Журнал People назвал артиста Джона Ледженда "самым сексуальным из ныне живущих мужчин". 

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Wow. Thank you, @People. #SexiestManAlive

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Ледженд заявил в беседе с изданием, что это волнует и пугает его одновременно.

"Это же огромное давление, теперь меня будут разбирать по частям, чтобы проверить, достаточно ли я сексуален для такого титула", — поделился музыкант.

Жена певца Кристин Тейген посвятила серию публикаций в Twitter новому титулу своего супруга. Тейген обновила информацию о своем Twitter-аккаунте, добавив, что "спит с самым сексуальным из ныне живущих мужчин". 

Женщина дала обещание сделать кружку с этим званием и рассказала подписчикам, что самый именно этот самый сексуальный из ныне живущих мужчин только что сделал ей сэндвич с беконом.

В ноябре прошлого года издание назвало самым сексуальным мужчиной Идриса Эльбу. People каждый год присваивает звание различным звёздам.

Джон Ледженд (настоящее имя Джон Роджер Стивенс) — 40-летний певец, актёр и автор песен, обладатель премий ряда премий, в том числе "Грэмми", "Оскар", "Золотой глобус" и "Эмми". Последний альбом музыканта, A Legendary Christmas, вышел в 2016 году. Ледженд также принимал участие в съёмках мюзикла "Ла-Ла Ленд" и появился в нескольких сериалах.

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